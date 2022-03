Robbie Williams: 50 milioni di dollari per la nuova villa

Se non hai una villa a Los Angeles non sei davvero arrivato. Forse questo è quello che ha pensato Robbie Williams, che poi si è dato da fare per colmare questa lacuna. L’ex Take That ha infatti comprato una tenuta nella città californiana sborsando – si mormora – quasi 50 milioni di dollari.

Una robetta con parco, sauna, palestra, piscina, garage per 15 automobili, un campo da tennis oltre ad almeno 8 camere da letto dislocate su due diversi piani e altrettanto numerosi bagni.

Una villa, va detto, che non è affatto avveniristica nella struttura, e che invece è piuttosto sobria ed “europea”, alla quale si accede dopo un lungo viale alberato.



Gli interni e gli arredi sono piuttosto tradizionali e fanno pensare a una bella casa in Cornovaglia o in Provenza, con mobili in legno (finto) grezzo e il bianco a fare da protagonista, ma non il bianco ospedale.

La veranda ha anche un camino esterno e non lontano c’è una piscina all’aperto, riempita con acqua dell’oceano.



L’arredamento “europeo”, o da Vermont e Massachussets, se vigliamo rimanere al di qua dell’Atlantico, lo troviamo anche nelle camere da letto (alcune delle quali dotate anche di letto a baldacchino) e anche nei bagni e in cucina.

Indiscrezioni vogliono che Robbie Williams abbia venduto la sua villa nel Wiltshire, contea del sud-ovest dell'Inghilterra, per trasferirsi qui con la moglie e i loro 4 figli. Avrebbe invece mantenuto la proprietà della sua grande casa londinese.

(Foto Getty Images)