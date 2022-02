Anche Madonna ed Elton John a sostegno dell'Ucraina

I giorni bui che l'Ucraina sta vivendo non hanno lasciato indifferenti due celebrità come Madonna e Elton John.

Madonna ha pubblicato sulle sue pagine social un video assai forte in cui attacca senza mezzi termini Vladimir Putin. Le immagini sono tratte dal suo “Confession Tour” del 2006: sulle note della canzone "Sorry" scorrono le immagini del Presidente russo (che ha sostituito le precedenti foto di George W. Bush e Bin Laden), paragonato ad Adolf Hitler.

Queste le parole di Madonna: "L’invasione dell’Ucraina, che è guidata dall’avidità e non ha alcuno scopo, deve essere fermata. Per favore, inviate gli aiuti umanitari per sostenere milioni di cittadini ucraini le cui vite sono state colpite. Putin ha violato ogni accordo esistente sui diritti umani. Non ha il diritto di cancellare l’esistenza dell’Ucraina. Ti supportiamo presidente Zelensky. Preghiamo per te e il tuo Paese! Dio vi benedica tutti! Non dobbiamo sentirci impotenti di fronte ad azioni geopolitiche di questa portata. Ci sono molte cose che possiamo fare".

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visto il video e ha iniziato a seguire Madonna su Instagram.

Anche Elton John ha preso la parola sui social. L'artista ha pubblicato una foto con la bandiera dell'Ucraina e ha scritto: "Per più di 20 anni la Elton John AIDS Foundation ha sostenuto le persone più fragili in Ucraina fornendo accesso alle cure e ai servizi contro l'AIDS, come parte del nostro impegno verso le comunità dell'Europa dell'Est e dell'Asia Centrale. Siamo con il cuore in pezzi e sconvolti nel vedere aprirsi questo conflitto e i nostri cuori sono con il popolo ucraino che non merita di vivere quest'incubo. I n questi tempi terribili, ci schieriamo per porre fine alla violenza e alla sofferenza in Ucraina, così che gli aiuti umanitari e i servizi per salvare le vite possano raggiungere chi ne ha disperatamente bisogno.

(Foto Getty Images)