Tina Turner: ecco perché Mark Knopfler le regalò Private Dancer

Tra le canzoni più amate di Tina Turner c'è "Private Dancer". Che originariamente fu scritta da Mark Knopfler per un album dei Dire Straits, "Love Over Gold". Ecco come andarono le cose...

"Private Dancer" fu composta nel 1982, ma non fu inclusa nella track list dell'album dei Dire Straits "Love Over Gold", come ha raccontato il bassista della band John Illsley nella sua autobiografia "My Life in Dire Straits": "Una canzone che alla fine non è entrata nell'album è stata 'Private Dancer', principalmente perché, giustamente, Mark decise che dovesse essere cantata da una donna. Le parole ‘I’m your private dancer, a dancer for money, I’ll do what you want me to do’ non suonavano bene in bocca a Mark! Finì per darla a Tina Turner, con risultati spettacolari". E ha aggiunto: "In segno di gratitudine per la canzone, Tina chiese alla band di registrarla con lei in uno studio a nord di Londra, fu una gioia trascorrere la giornata con lei. È improbabile incontrare una donna più adorabile sulla scena musicale e il suo entusiasmo è tanto più contagioso e impressionante con tutte le sofferenze che ha dovuto sopportare nella sua vita privata"

La canzone uscì nel 1984 e Illsley ricorda ancora: "Le piacque così tanto "Private Dancer" che dette il titolo al suo album". Sia il brano che l'album furono grandi hit.

