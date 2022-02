13 febbraio 2004: Tiziano Ferro pubblica Non me lo spiegare

Il 13 febbraio 2004 Tiziano Ferro pubblica il singolo "Non me lo so spiegare", tratto dal suo secondo album in studio, "111".

Ne esiste anche una versione in spagnolo, "No me lo puedo explicar", per l'album destinato al mercato latino "111 ciento once".

La canzone è stata anche interpretata in duetto da Tiziano Ferro e Laura Pausini, che l'ha poi pubblicata come terzo singolo tratto dall'album "Io canto".

(foto Getty Images)