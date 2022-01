Michael Bublé è di ritorno!

Una meravigliosa notizia per tutti i fan di Michael Bublé. L'artista canadese è di ritorno. Il 28 gennaio esce infatti il suo nuovo singolo, intitolato "I'll Never Not Love You".

Radio Monte Carlo presenta il nuovo brano dalle 5 del mattino del 28 gennaio, ogni due ore, per tutta la giornata

A dare la notizia della pubblicazione è stato lo stesso artista, con alcuni post sulla sua pagina Instagram, in cui è possibile ascoltare anche un frammento del brano.

Bublé ha dato anche appuntamento ai suoi ascoltatori per l'evento live “Ask Away”, sempre venerdì, in streaming su YouTube, Facebook e Twitter.

Lo streaming vuole anche celebrare l'annuncio della data d'uscita del nuovo album.

(foto Getty Images)