Sinead O' Connor perde l'amato figlio e lo ricorda con queste parole

Sinead O'Connor ha perso l'amato figlio diciassettenne Nevi'im Nesta Ali Shane. L'artista lo ha ricordato con queste parole: "Il mio bellissimo figlio, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo così tanto. Riposa in pace, ti prego».

Il ragazzo era scomparso da casa senza dare notizie di sé e Sinead aveva lanciato un accorato messaggio su Twitter: "Shane, la tua vita è preziosa. Dio non ha scolpito quel bel sorriso sul tuo bel viso per niente. Il mio mondo crollerebbe senza di te. Sei il mio cuore. Per favore, non impedirgli di battere. Per favore, non farti del male. Vai ai Gardai e ti portiamo in ospedale".

Il figlio di Sinead O'Connor soffriva di tendenze suicide ed era già stato ricoverato in ospedale per questo motivo, nel 2019.

Shane era figlio della cantante e del musicista Donal Lunny. Sinéad O'Connor si è sposata quattro volte ed è madre anche di Jake (avuto dal primo marito John Reynolds), Roisin (avuta da John Waters) e Yeshua Francis Neil (avuta da Frank Bonadio).

(Foto Getty Images)