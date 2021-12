La Regina Elisabetta non era sicura di far cantare Elton John al funerali di Lady Diana

Il 6 settembre del 1997 Elton John si esibiva in pubblico cantando la sua “Candle in the wind”, una canzone scritta e pubblicata dalla popstar britannica nel lontano 1973, ispirata dalla vita e dalla tragica fine di Marilyn Monroe.

Un brano famoso ma che da quel 6 settembre divenne immortale: Elton John lo cantò, leggermente riadattato, alla cerimonia funebre della sua grande amica Lady Diana: subito dopo “Candle in the wind” divenne il numero uno dei singoli venduti in tutto il mondo, raggiungendo la seconda posizione nelle canzoni top seller di ogni tempo, alle spalle solo di “White christmas” di Bing Crosby.

Quell’esibizione, diventata uno dei momenti cardine della storia del pop degli anni ’90, ha però corso il rischio di non divenire realtà: da un carteggio reso pubblico, la casa reale, da cui Lady D era stata di fatto estromessa dopo la separazione da Carlo, riteneva quel brano «troppo sentimentale» per essere suonata al funerale di Diana a Westminster.

Fu il decano dell’abbazia, Wesley Carr, a far tornare sui suoi passi Buckingham Palace, facendo capire alla regina che quella canzone avrebbe aiutato a diminuire le polemiche sul gelo con cui la casata reale aveva accolto la notizia della morte di Diana. Nella missiva ci legge che “Il suo uso – della canzone di Elton John, ndr – in questo contesto rappresenterebbe un gesto di fantasia e generosità nei confronti dei milioni di persone che sentono il lutto come un fatto personale: è la cultura popolare al suo meglio”.



Elisabetta acconsentì, la storia poi la conosciamo tutti.