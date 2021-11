Mariah Carey inarrestabile: arriva il suo menu natalizio da fast food. Il video

Mariah Carey è in piena attività. Si sa, l'avvicinarsi del Natale, il suo periodo preferito dell'anno, la galvanizza profondamente.

Così, l'artista ha appena lanciato una nuova canzone, "Fall in Love at Christmas", in duetto con Kirk Franklin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey)

E si è concessa anche una linea di abbigliamento in tema natalizio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey)

Ora, arriva anche il menu per una nota catena di fast food. Mariah si è infatti unita a McDonald's per lanciare il Mariah Menu, disponibile dal 13 al 24 dicembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da McDonald’s (@mcdonalds)

Spendendo 1 dollaro, ci sarà una specialità in omaggio, seguendo questo calendario:

13 dicembre — Big Mac.

14 dicembre — McChicken sandwich.

15 dicembre — Cinnamon roll.

16 dicembre — Six-piece chicken McNuggets.

17 dicembre — Cheeseburger.

18 dicembre — Pancake.

19 dicembre — McDouble.

20 dicembre —Apple pie.

21 dicembre — Sausage McMuffin.

22 dicembre — Double Cheeseburger.

23 dicembre — Sausage biscuit.

24 dicembre — Chocolate chip cookie.

(Foto Getty Images)