Joni Mitchell buon compleanno

Joni Mitchell (il vero nome è Roberta Joan Anderson) è nata a Fort Macleod, in Canada, il 7 novembre 1943.

Cantautrice e pittrice, ispirerà fior d'artiste, fino alle più recenti Taylor Swift e Lana Del Rey. Tra i suoi album più memorabili, "Blue" (1971) capolavoro folk, “Clouds” (1969, con le canzoni "Chelsea Morning", "I Don’t Know Where I Stand" e "Both Sides Now"), “For the Roses” (1972) e “Court and Spark” (1974), il suo disco più venduto (2 milioni di copie in un solo anno).

Ultimamente l'artista ha rivelato di volersi dedicare soprattutto alla pittura: "Voglio concentrarmi sulla pittura: ultimamente sento che non ho più molto tempo, e mentre ho assecondato le mie ambizioni musicali in modo soddisfacente, per la pittura ho ancora molto da esplorare. Del resto, il mondo della musica mi sta mettendo da parte, mi sta scomunicando. Vedere il meglio di ciò che ho fatto relegato in un angolo buio non mi lascia molte speranze per la cultura".

