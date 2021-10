Paul McCartney non firmerà più autografi

L'ex Beatles Paul McCartney spiazza tutti: "Basta autografi! Mi è sempre sembrata una cosa un po' strana."

La dichiarazione è stata ripresa dal Daily Mail a margine di una intervista che il musicista britannico ha rilasciato per Reader's Digest. Incalzato dalle domande del giornalista, ha spiegato di aver smesso di firmare autografi preferendo invece una sana chiacchera con i fan, per scambiarsi delle storie e perché no anche nuove idee.

Seguendo le tracce di Ringo Starr che già nel 2008 aveva fatto sapere di voler chiudere con questo rito dello scarabocchio su un pezzo di carta, McCartney ha dichiarato testuali parole. "Mi è sempre sembrata una cosa un po' strana. Mi chiedono: Puoi scrivere il tuo nome sul retro di questa ricevuta, per favore? Perché? Sappiamo entrambi chi sono". Al 79enne Sir James Paul McCartney non piacciono nemmeno i selfie. Ecco perché: "Quello che di solito si ottiene è una foto scadente, con un pessimo sfondo e io che sembro un po' infelice. Meglio fermarsi a chiacchierare".

Se un giorno fortunato vi dovesse capitare di incontrare il cantautore inglese sapete esattamente cosa non fare.