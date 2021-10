Peter Gabriel a sorpresa: arriva un nuovo album

Peter Gabriel ha davvero emozionato nel profondo tutti i suoi fan: ha infatti dichiarato che presto uscirà un suo nuovo album.

la notizia è tale da destare clamore. L'ultimo disco dell'artista risale infatti al 2002. SI trattava di "Up". Da allora in poi, le uniche uscite discografiche di Peter Gabriel erano state l'album di cover "Scratch My Back" (del 2010) e l'arrangiamento di sue canzoni per orchestra intitolato "New Blood" (del 2011).

La data d'uscita del progetto dovrebbe essere il 2022. Gabriel ha infatti dichiarato a Specchio, inserto del quotidiano La Stampa, che il nuovo disco "Si fa, è più vicino di quanto pensiate".

Non ci resta che attendere dunque...

(foto Getty Images)