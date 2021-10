17 ottobre 1980: Bruce Springsteen pubblica The River

Il 17 ottobre 1980 Bruce Springsteen pubblica il doppio album The River, che conquistò il primo posto in classifica e fu candidato ai Grammy Award del 1982 nella categoria Best Rock Vocal Performance

Bruce descrisse così il disco nel 2009, durante un concerto: "E' come una specie di ingresso alle mie composizioni successive, è venuto dopo "Darkness on the Edge of Town" ed è stato composto durante un periodo di recessione molto duro per gli Stati Uniti. La title track l'ho scritta per mia sorella e mio cognato: Mio cognato lavorava nell'industria delle costruzioni, aveva perso il lavoro e lottato duramente negli anni Settanta, come adesso accade a tante persone. E' un disco in cui ho iniziato a parlare di donne e uomini e famiglie e matrimonio. Alcune canzoni porteranno poi a interi dischi. "The River" a "Nebraska", "Stolen Car" a "Tunnel of Love".

(Foto Getty Images)