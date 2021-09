I Negramaro pubblicano il nuovo singolo

Nuova musica per i Negramaro: il 10 settembre esce infatti il nuovo singolo tratto dall'album "Contatto" (pubblicato nel novembre del 2020) e intitolato "Ora ti canto il mare".

A comporre la canzone è stato Giuliano Sangiorgi con Andrea Mariano, che ha coprodotto il singolo insieme a Orang3.

"Ora ti canto il mare" sarà disponibile anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos. Si tratta di una tecnologia che porta tutta la potenza e la suggestione dell'audio surround, che si ottiene posizionando gli speaker in diverse parti della stanza, anche nelle cuffie per l'ascolto personale. Così, un sistema solitamente usato nelle sale cinematografiche o in spazi dotati di speaker professionali diventa alla portata di tutti.

(Foto Getty Images)