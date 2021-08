Queen e David Bowie: la strana storia di come nacque "Under Pressure"

Tutti conoscono Under Pressure, storico duetto fra i Queen e David Bowie, uscito come primo singolo di "Hot Space" nel 1981. Ma pochi sanno la particolare storia della nascita di questa canzone. Ed è stata raccontata da Brian May, John Deacon e Roger Taylor durante un episodio di "Queen The Greates", una serie di video pubblicati sul canale YouTube della band, che ripercorre e rivive la carriera della band.

Siamo nel 1981, da un lato ci sono i Queen, reduci dai grandi successi di "Bohemian Rhapsody", "Somebody To Love", "We Are The Champions", "Don't Stop Me Now"... Dall'altro lato troviamo David Bowie, che aveva già pubblicato "Low", "Heroes" e "Lodger".

La band e il Duca Bianco si incontrarono nel giugno di quell'anno in Svizzera, ai Mountain Studios di Montreux. I Queen stavano registrando "Hot Space", Bowie lavorava a "Cat People (Putting Out Fire)", colonna sonora dell'omonimo film di Paul Schrader. E da quell'incontro nacque l'ispirazione per "Under Pressure".

"Stavano registrando lì, David sapeva che io ero in città e mi chiamò" racconta Dave Richards, produttore che fece da tramite tra band e cantante: "dicendomi di passare e vedere cosa stavano combinando. Così io andai lì e dal nulla ci ritrovammo a scrivere insieme, in maniera davvero spontanea. Fu incredibile."

Ma i veri retroscena li ha raccontati Roger Taylor: "Eravamo tutti ubriachi. E in studio ci mettemmo a suonare vecchie canzoni per puro divertimento. Ricordo che suonammo due vecchie canzoni dei Cream e altre cose che ci venivano in testa. Poi David disse: 'Aspettate u attimo: perché non ne scriviamo una noi?'".

Successivamente, da un'improvvisazione di John Deacon, nacque il riff di "Under Pressure". Però, prima di iniziare a comporre, il gruppo si fermò per ordinare delle pizze. E subito dopo, Deacon dimenticò il riff suonato in precedenza. E allora ricominciarono da capo e, a David Bowie, venne l'idea di aggiungere schiocchi di dita e battiti di mani.