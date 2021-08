Madonna saluta la Puglia a bordo di un treno storico: "Ciao Italia"

"Ciao Italia, ciao Puglia". Ha salutato così Madonna, affacciandosi dal finestrino di un treno storico, per un viaggio attraverso la regione, scelta quest'anno dalla popstar per le sue vacanze, ma, prima ancora, per festeggiare il compleanno. Con lei, la famiglia, gli amici e il fidanzato di 26 anni il ballerino Ahlamalik Williams. L'artista ha girovagato spesso a piedi come una comune turista, dopo avere spento le 63 candeline, lo scorso 16 agosto, in un resort di lusso nel Brindisino.

Prima di salire a bordo del treno storico della Fondazione Fs, a Fasano, le è stato donato un mazzo di rose. Poi, è stata accolta da alcuni chitarristi. Del resto, il viaggio non poteva che cominciare in musica, ma, quella di Claudio Villa. Video e immagini di balli e canti sono raccontati, ovvio, su Instagram, con Madonna, che, si esibisce anche in alcune pose nell'ultimo vagone, mentre alle sue spalle si vede il paesaggio scorrere via, accanto ai binari.

Sempre a bordo di questo treno, l'artista, ha raggiunto Lecce dove ha visitato il centro storico e il Duomo. "La star internazionale Madonna" - sottolinea la Fondazione Fs - "ha scelto ancora il nostro paese per trascorrere le vacanze tra le bellezze del patrimonio storico e culturale. Questa volta, in Puglia, e, ha arricchito la sua permanenza con l'esperienza di un viaggio a bordo di un treno storico, diventando così ambasciatrice per un giorno, del turismo dolce e sostenibile, tra le meraviglie artistiche del barocco leccese".

Madonna ha condiviso sui social anche la visita a Ostuni, raccontandola sulle note di "Nel blu dipinto di blu" di Modugno. Con il fidanzato, i figli e il suo staff, la popstar, ha cenato nella "città bianca" e ha cantato "Bella ciao" con il gruppo di musicisti locali "Terraross". Ha preso in mano un tamburello, e si è messa a ballare e cantare. Entusiasmo alle stelle per tutti i presenti.