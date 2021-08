Elton John e quel concerto improvvisato al ristorante

Qualche canzone, suonata e cantata, tra i tavoli di un ristorante, tra una portata e l'altra. E' una cosa che può capitare in diversi locali, ma non sono molti quelli che possono vantare il nome di Elton John come animatore. diciamo così.

Anzi, solo uno: il ristorante in questione è La Guérite, che si trova sull'Ile Sainte-Marguerite, proprio di fronte a Cannes. Il cantante inglese è infatti in vacanza nel sud della Francia con il marito

David Furnish e i due figli, e mentre mangiava ha deciso di dare vita a un vero e proprio mini concerto aiutato da un dj che lavora per quel ristorante e durante il quale ha cantato alcuni suoi celebri successi come "Sacrifice" e "Rocket Man", prima di esibirsi con il suo nuovo singolo, "Cold Heart", realizzato in collaborazione con Dua Lipa e uscito pochi giorni fa.

Insomma, un pranzo davvero speciale.

Il video: