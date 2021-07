Anche Celine Dion e John Legend nell'album di debutto della grande Diane Warren

Diane Warren: forse il suo nome non dice molto ai più, ma nel mondo della musica quest'artista straordinaria è una vera leggenda. Nata 65 anni fa negli Stati Uniti, la Warren ha composto hit come "Because You Loved Me" di Celine Dion, "I Don't Want to Miss a Thing" degli Aerosmith, "Un-Break My Heart" di Toni Braxton, "If I Could Turn Back Time" di Cher. Ha anche composto canzoni per Giorgia (Parlami d'amore) e Laura Pausini (Io sì/Seen).

Tra gli altri artisti che si sono rivolti al suo talento per una canzone, Lenny Kravitz, Jennifer Hudson, Whitney Houston, Lady Gaga. Più volte candidata agli Oscar, la Warren ha anche vinto due Golden Globe, nel 2011 per "You Haven't Seen The Last of Me" dal film "Burlesque" e nel 2021 per "Io sì/Seen" dal film "La vita davanti a sé".

Adesso Diane Warren pubblica a suo nome il primo album: in uscita il 27 agosto, si intitola "The Cave Sessions Vol. 1".

Nel disco, una vera parata di stelle: sono infatti presenti Celine Dion, John Legend, Paloma Faith e Leona Lewis, John Legend, Paloma Faith. Il pirmo singolo sarà "She’s Fire", featuring G-Eazy e Carlos Santana.

(Foto Getty Images)