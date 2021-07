Elodie, la nuova carriera al cinema: sarà la protagonista di un film

Tutto quello che tocca diventa oro. Elodie è pronta per una nuova avventura nel mondo del cinema, come attrice protagonista di un film.

Dopo l'esperienza come co-conduttrice al Festival di Sanremo, la cantante non solo sta lavorando al suo prossimo album, in uscita nei prossimi mesi, ma si sta anche cimentando nella sua prova come attrice, in "Ti mangio il cuore", prossimo film di Pippo Mezzapesa.

Elodie ha già lavorato al cinema, in realtà, come doppiatrice e, in televisione, come co-conduttrice e anche in un docu-reality come concorrente, ma mai come attrice. La stessa cantante ha così commentato la sua nuova avventura: "Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa."

Invece, il regista ha dichiarato: "Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso."

Buona fortuna, Elodie!