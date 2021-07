Jennifer Lopez "non è mai stata così felice": le parole per Ben Affleck, ma anche per l'ex fidanzato

Il loro ritorno di fiamma ha fatto commuovere i fan che, ormai vent'anni fa, avevano sperato di vederli all'altare. Poi le loro strade si erano divise, ma oggi, Jennifer Lopez e Ben Affleck sembrano più felici che mai, insieme.

Ed è proprio JLO a raccontarlo, ospite del programma The Ebro Show. La cantante ha spiegato di non essere mai stata così felice, nonostante la separazione da Alex Rodriguez, l'abbia comunque fatta soffrire molto.

"Funzioniamo meglio come migliori amici" ha raccontato JLO sull'ex fidanzato, con il quale sarebbe dovuta convolare a nozze. Dopo ben cinque anni di fidanzamento, la cantante ha trovato difficile allontanarsi da Rodriguez, e ha dovuto affrontare un lungo percorso di introspezione: "È stato un momento per me e per nessun altro, mi sono resa conto che dovevo stare bene per me stessa e che la felicità inizia solo da me."

E oltre che lungo, è stato anche un percorso difficile: "A volte bisogna cambiare direzione. Anche se può essere doloroso per te e strano per gli altri. Riguarda solo chi sei e cosa ti si addice di più". Ed è proprio questo cambio di direzione che Jennifer canta nel suo nuovo brano "Change the Step" e si inserisce il ritrovato amore con Ben Affleck.

Sempre durante l'intervista, JLO non ha apertamente citato l'attore, ma ha dichiarato: "Quando arrivi a una nuova consapevolezza, ti accadono cose incredibili, che non immaginavi potessero accaderti più. E io sto vivendo questo momento proprio adesso. Voglio che tutti sappiano una cosa: questo è il momento migliore della mia vita."