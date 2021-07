Se Sting regala un'improvvisa esibizione agli abitanti di Positano

Al fascino della Costiera Amalfitana non ha resistito neppure Sting, innamorato da sempre del Belpaese.

Il cantautore britannico, si è concesso una breve vacanza tra Positano e Capri e, sull’isola Li Galli, che secondo il mito omerico fu delle sirene, l'ex frontman dei Police, si è addirittura esibito di fronte a un piccolo pubblico di ospiti eletti di un locale con un breve intermezzo musicale, cantando "Englishman in New York", inclusa nel suo secondo album solista del 1987 "... Nothing like the sun", accompagnato da due musicisti del luogo.

Di recente, Sting, ha inaugurato una pizzeria, all’interno della sua tenuta, Il Palagio, in Toscana. Tra le colline del Chianti, è ormai noto, l'artista produce vino, miele e olio e risiede per lunghi periodi dell'anno. L'amore per l'Italia lo ha ribadito, una volta di più, a giugno, quando, ha fatto sapere di aver dato vita a una fondazione no-profit, insieme alla moglie Trudie, la "Every Breath Foundation", nome ispirato dal brano di successo dei Police, pubblicato nel 1983, "Every Breath You Take", per offrire sostegno ai ristoratori italiani colpiti dalla crisi, come aveva promesso su Instagram