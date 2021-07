Amy Winehouse finalmente raccontata come la persona straordinaria che era

Amy Winehouse ci ha lasciati il 23 luglio del 2011. Adesso proprio il 23 luglio, a 10 anni di distanza, in numerosi paesi del mondo esce il documentario "Amy Winehouse & Me: Dionne's Story", che racconta l'artista attraverso gli occhi della sua figlioccia, Dionne Bromfield.

Dionne è una cantautrice britannica che ha esordito su YouTube proprio grazie a Amy Winehouse, con cui si era esibita nel brano (cover di Alicia Keys) "If I Aint Got You". Sarà Dionne, nel 2009 è la primo artista che firma per l'etichetta di Amy, la Lioness, pubblicando il suo album di debutto "Introducing Dionne Bromfield".

Bellissime le parole che Dianne ha dedicato alla sua madrina Amy: "Spero che questo documentario non mostri Amy soltanto come una persona in lotta costante contro le sue dipendenze, ma faccia capire che persona straordinaria fosse la mia madrina".

Le note che accompagnano il film ricordano come per la prima volta Dionne si sia aperta sull'impatto devastante che la scomparsa di Amy Winehouse ha avuto sulla sua vita: "la pellicola condurrà gli spettatori in un viaggio profondamente personale in cui Dionne mostra gli alti, i bassi e materiale inedito ed esclusivo delle vicende vissute con Amy, oltre a rendere omaggio al loro inscindibile legame"

