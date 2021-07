Ed Sheeran vuole cantare in italiano

Ed Sheeran sta promuovendo il suo nuovo album "Bad Habits", raccontando di sé, della sua musica e dei suoi progetti.

Una notizia è particolarmente interessante per i fan italiani del musicista. Ed potrebbe anche registrare una canzone interamente in italiano.

Va detto che l'artista ama molto il nostro paese. Visita l'Italia numerose volte l'anno e sta anche imparando la nostra lingua. Dunque, ad Ed piacerebbe "tradurre tutta 'Perfect' e cantarla in italiano. Conosco il pezzo della versione di Andrea Bocelli, posso cantarla dalla strofa di Andrea. Sarebbe bello suonare in Italia una canzone che tutti conoscono, ma farla tutta in italiano".

Nell'attesa di ascoltare Ed cantare in Italiano, ecco il video di "Perfect" con Andrea Bocelli.

(foto Getty Images)