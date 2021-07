David Bowie e quella stupenda idea con le sagome dei Beatles

Pochi conoscono la divertente storia che vede protagonista David Bowie, le sagome dei Beatles e un brano che è davvero una rarità, una demo del 1968 intitolata "April's Tooth Of Gold". La canzone è una vera rarità di Bowie, ha tratti psichedelici ed è apparsa per la prima volta nel set "Conversation Piece" del 2019.

Risale a quel periodo un'idea davvero divertente di Bowie: uno spettacolo di cabaret di cui Bowie sarebbe stato protagonista, insieme alle sagome... dei Beatles, allora all'apice del successo. Incoraggiato dal suo manager Ken Pitt, che aveva preso le sagome della band da un cinema in cui era proiettato "Yellow Submarine". L'idea era di fare uno show in cui Bowie avrebbe anche interpretato canzoni dei Fab Four. Il progetto però tramontò.

Bowie però ricordò sempre, con estremo divertimento, il momento in cui. mentre teneva sottobraccio la sagoma di Paul McCartney, incrociò il musicista in persona. Entrambi si sorrisero a vicenda, senza dirsi una parola. Ecco le foto di quel progetto.

