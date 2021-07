Colapesce e Dimartino: ecco la nuova canzone con Ornella Vanoni

Colapesce e Dimartino hanno una nuova sorpresa per tutti i fan: il 2 luglio esce infatti "Toy Boy", canzone scritta e cantata con un personaggio ormai leggendario della musica italiana, Ornella Vanoni.

Una collaborazione inattesa, che è nata per scherzo, durante l'ultima puntata del programma televisivo "Propaganda Live" condotto da Diego "Zoro" Bianchi, di cui Colapesce e Dimartino erano ospiti fissi. Il loro ruolo era quello dei critici musicali e spesso il duo prendeva affettuosamente in giro l'ospite di turno.

Quando però Colapesce e Dimartino hanno intervistato Ornella Vanoni, le hanno tributato un grande omaggio e le hanno proposto di incidere una canzone insieme a andare in tour.

Ecco le parole che pronunciarono: "Questa sera non sarà la solita analisi musicale, sarà un omaggio. Ornella, la tua voce è un impero che non ha eguali: si sviluppa in città, montagne, radure. Inimitabile, fiera, sensuale, innocente. Risulterebbe un capolavoro anche il bugiardino del Pfizer cantato da te. Ornella sei tu la droga che scorre nelle vene della musica italiana. Ornella, che fa rima con stella, ma anche con cella. E noi ergastolani della tua voce. Vogliamo approfittare di questa ghiotta situazione, perché non capita tutti i giorni. Vogliamo proporti una cosa, decidi tu il luogo l'ora. Immagina: Ornella Vanoni e i suoi ragazzi, Colapesce Dimartino, in tour nei casinò. Abbiamo già scritto un pezzo per l'occasione: si chiama 'Ragazzo giocattolo".

Colapesce e Dimartino avevano anche accennato il brano, mentre il pubblico e la Vanoni ridevano divertiti: "Toy boy, toy boy, toy boy, toy boy / distruggici, portaci a bere in fondo al mare / organizziamo un carnevale, tu sarai il nostro generale / legaci e prendici a frustrate / sputaci addosso con disprezzo / tuta di lattice ed un dildo / faremo quello che tu vuoi / saremo i tuoi toy boy".

La canzone ha anche un videoclip, diretto da Luca Guadagnino, il celebre regista di "Chiamami col tuo nome".

"Toy Boy" si ispira al mood dell'albume della Vanoni "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria", del 1976.