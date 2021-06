Joni Mitchell festeggia i 50 anni di Blue

E' tempo di celebrazioni per Joni Mitchell, che festeggia i 50 anni del suo celebre album "Blue". Per l'occasione, è uscito l'ep digitale "Blue 50 (Demos & Outtakes)", che raccoglie 5 tracce inedite registrate durante le sessioni di "Blue". La copertina è una foto inedita della Mitchell scattata da Tim Considine. Tra i brani, la demo di “California”, una early version di “A Case Of You” , una versione di “River” con corni francesi , “Urge For Going” e “Hunter”, altro brano che è stato escluso da "Blue" all’ultimo minuto dalla Mitchell.

A luglio esce "The Reprise Albums (1968-1971)", progetto in 4 cd, 4 LP vinile da 180 grammi (in edizione limitata da 10.000 copie), oltre che in digitale, con le versioni rimasterizzate di "Blue" e dei tre album che l’hanno preceduto: "Song To A Seagull", "Clouds" e "Ladies Of The Canyon".

Il 29 ottobre sono in uscita il cofanetto in 5 cd e in digitale "Joni Mitchell Archives Vol. 2: The Reprise Years (1968-1971)" e l'edizione limitata versione 10LP di "Archives Vol. 2", che esplorano il periodo che giunge fino a "Blue". Si tratta di quasi sei ore di registrazioni a casa, in studio e live. Fu un periodo assai creativo per l'artista. Tra le canzoni, “Jesus” registrato nel 1969 nell’appartamento di Jane Lurie a New York a Chelsea, un concerto al Paris Theatre a Londra il 29 ottobre 1970, il debutto completo al Carnegie Hall registrato il 1° febbraio 1969. Non manca un libretto illustrato con molte foto inedite dalla personale collezione della Mitchell e con le note di copertina che riportano le conversazioni tra il regista Cameron Crowe e l'artista.