7 giugno 2002: esce Rosso Relativo

Il 7 giugno 2002 esce il brano "Rosso relativo", quarto singolo tratto dall'omonimo album di Tiziano ferro. Il disco e la canzone furono grandi successi internazionali. L'album infatti fu registrato anche in lingua spagnola ("Rojo relativo") e pubblicato in Spagna e in America Latina.

Grazie al brano "Rosso relativo" Tiziano Ferro vinse il Premio rivelazione italiana al Festivalbar 2002.

La canzone affronta il rapporto conflittuale che a quel tempo Tiziano aveva con il cibo. Una curiosità: il nome Paola, citato nella canzone, fu scelto perché si chiama Paola la cugina di Tiziano, sua grande amica. Il video della canzone è stato girato a Ibiza.

