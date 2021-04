Freddie Mercury e quella canzone difficile da cantare dal vivo

Sembra incredibile, ma Freddie Mercury non amava molto eseguire dal vivo alcune celebri canzoni dei Queen. Si trattava di brani dalla produzione in studio assai sofisticata e che quindi erano molto ardue da riproporre in concerto. Motivi squisitamente tecnici, dunque. Ma le difficoltà c'erano, persino per un eccezionale cantante come Mercury.

E' stato Freddie in persona a confessare queste difficoltà. Nel libro "Freddie Mercury: A Life, in His Own Words", Mercury aveva anche rivelato quale fosse la canzone più ostica: "Somebody to Love" (tratta dall'album del 1976 "A Day at the Races").

Queste le parole di Freddie: «Canzoni come "Bohemian Rhapsody" e "Somebody to Love" sono molto prodotte. Molto, molto orientate sulla parte vocale. Ecco perché "Somebody to Love" è killer da cantare dal vivo, è molto snervante. La prima volta che abbiamo cantato quella canzone in concerto, l'abbiamo fatta molto velocemente perché volevamo solo finirla. Questo genere di brani devono essere arrangiati in modo diverso. Intendo dire, come si può ricreare un coro gospel di 160 elementi sul palco?». E anche: «Per quanto ne so, molte delle persone che comprano i nostri dischi sono abbastanza intelligenti da rendersi conto che per tutte le parti vocali siamo solo noi quattro. Pertanto, sanno che non possiamo assolutamente ricreare un coro di 160 elementi sul palco, per quanto ci si possa provare. La cosa più importante per me è che venga trasmessa sul palco l'atmosfera della canzone».

(foto Getty Images)