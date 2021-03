Ecco perché è sbagliato voler essere perfette: le forti parole di Alicia Keys e Amanda Gorman

Alle donne si richiede di continuo la perfezione. Perfezione in casa, a scuola, al lavoro. Perfezione estetica, professionale, familiare. Una continua pressione, che diventa persino maggiore quando si è giovani e magari anche desiderose di darsi a una carriera artistica.

Si tratta di una silenziosa forma di oppressione che, invece che aiutare a far sprigionare i talenti, li tarpa. A parlarne sono state, nel corso del Women Summit in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, Alicia Keys e Amanda Gorman.

Alicia Key ha esordito a 20 anni con il celebre album "Songs in A Minor". Di successo e pressione può dunque parlare con cognizione di causa. Amanda Gorman, appena 23enne, ha recitato una sua poesia il giorno dell'insediamento del Presidente Biden, conquistando ed emozionando l'opinione pubblica mondiale.

Le loro riflessioni sono preziose per tutte le donne, che, artiste o no, si sforzano continuamente di essere perfette per assecondare i desideri degli altri o quelli che è stato fatto creder loro essere i propri desideri personali.

Ecco cosa ci dice Alicia Keys: «Guardando indietro ne tempo, sentivo che dovevo essere perfetta, rispecchiare l'immagine che le persone si erano fatte di me. E ora voglio voglio condividere con voi un concetto: il valore della vostra umanità, della vostra individualità, e la consapevolezza che non siamo perfette. Anzi, ho deciso di eliminare la parola "perfetta" dal mio vocabolario, perché è negativa. Il segreto sta tutto nell'essere perfettamente imperfette e ora lo so!»

E Amanda Gorman ribatte, affermando che la smania di perfezione soffoca la creatività: «Il perfezionismo non mi serve e non aiuta la mia abilità. Anzi, la distrugge e distrugge anche i miei ideali. Imparare a allontanarsi dalla smania di perfezione è andare dritti verso l'autenticità».

Qui il colloquio tra Alicia e Amanda.

(Foto Getty Images)