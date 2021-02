Lady Gaga: l'arrivo a Roma è da vera star

Capelli castani, mascherina nera borchiata, occhiali scuri e abito maculato. Appena arrivata a Roma e già paparazzata per le vie della capitale. Lady Gaga da vera diva non passa di certo inosservata nemmeno con il nuovo look. L'artista ha detto addio al biondo platino, sfoggiato all'Inauguration Day del presidente degli Usa Joe Biden alla Casa Bianca, per il suo impegno nel prossimo film di Ridley Scott dedicato al delitto Gucci, avvenuto nel 1995 a Milano.

Lady Gaga vestirà i panni di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci l'imprenditore dell'omonima casa di moda italiana e mandante dell'assassinio. Il protagonista maschile sarà invece Adam Driver. Nel cast anche i premi Oscar Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons. I primi ciak dovrebbero cominciare già a marzo. In delirio i fan, che vorrebbero Lady Gaga anche a Sanremo.

Per partecipare alle riprese del film, che si terranno tra Milano, Como, Firenze e Roma la popstar ha preso in affitto nella capitale un meraviglioso super attico vista Fori Imperiali. L'artista avrebbe preferito non andare in albergo a causa della pandemia da Covid-19.

Per l'icona della musica pop è il secondo ruolo da protagonista al cinema dopo "A Star Is Born" con Bradley Cooper che tanto ci ha fatto sognare.

Da Los Angeles arrivano però brutte notizie: il dog sitter di Lady Gaga è stato aggredito e ferito con 4 colpi di arma da fuoco al petto e si trova in gravi condizioni all'ospedale. Due dei tre cani della cantante, i bulldog Koji e Gustav, sono stati rapiti. Gaga ha offerto una ricompensa da mezzo milione di dollari per ritrovarli. Il terzo cane, Miss Asia, è stato ritrovato.

(foto Getty Images)