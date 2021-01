Lucio Dalla: in arrivo la ristampa di Geniale? con tanti inediti

Lucio Dalla è un artista indimenticabile che ci ha regalato tantissima, grande musica. Un patrimonio per certi aspetti ancora da riscoprire. Ecco perché il 12 marzo viene ripubblicato, a trent’anni dall'uscita, “Geniale?”, versione rimasterizzata di uno degli album meno conosciuti dell'artista, che Lucio realizzò con gli Idoli. La ristampa, accuratamente restaurata, contiene brani inediti e un testo di approfondimento che racconta l’incredibile storia del progetto.

L'album "Geniale?" è un album di inediti registrati dal vivo tra il 1969 e il 1970, poi pubblicato nel 1991, e ci svela le radici musicali di Dalla, oltre a raccontarci del periodo che ha preceduto il suo successo.

La ristampa segue il successo già ottenuto con la pubblicazione della riedizione degli storici album “Come è profondo il mare”, “Lucio Dalla” e “Dalla” e della raccolta “Duvudubà”.

Il cofanetto sarà disponibile in tre formati: doppio cd e libretto, LP 180gr e libretto, doppio LP in pasta colorata e libretto.

Ecco la tracklist:

cd 1:

Gragnanino Blues- 1999- Sylvie- Summertime- Il mio fiore nero- Africa - Non è una festa- Geniale?- Fottiti- Etto- 4/3/1943

bonus track: Quando ero soldato (alternative version)- Hai una faccia nera nera (alternative version)

cd 2:

Il cielo - Bisogna saper perdere- Hai una faccia nera nera- Quando ero soldato- L'ora di piangere - La storia di un topo malato – Torna a sorridere – Non è un segreto – Intro geniale - Mama love papa love- Van- A Walk On The Wild Side- blues For Tobia - Georgia On My Mind

bonus track: Etto (alternative version) - 4/3/1943 (alternative version) - Non è una festa (alternative version) - Africa - (alternative version) - Sylvie (alternative version) - Summertime (alternative version)