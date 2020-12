Il poetico, magico Natale di Sam Smith

Sam Smith ha raccontato con una bellissima canzone un video poetico i sentimenti di tutti noi in questo strano Natale 2020, quando ancora più forte è la voglia di trovarsi con gli affetti più cari e condividere con loro i momenti di serenità.

Il brano si intitola "The Lighthouse Keeper", il guardiano del faro, e non fa parte del nuovo album di Sam, "Love Goes". La storia narrata è quella di un amante perso in un immenso oceano, alla ricerca di un faro che lo guidi e lo riporti a casa

Sam ha presentato così la canzone: «Se un anno potesse farmi aspettare con ansia i suoni del Natale, sarebbe il 2020; come mai prima d’ora desideriamo ardentemente essere ancora una volta intorno ai nostri amici e alla nostra famiglia. Il Natale simboleggia questo per me e all’inizio di quest’anno sono stato ispirato a scrivere una canzone d’amore natalizia. Labrinth ed io abbiamo riversato i nostri cuori in questo pezzo ed è stata onestamente pura gioia crearla e realizzarla».

Il video è dolcemente suggestivo nella sua semplicità. Diretto da Sam Smith stesso, è stato realizzato dal collettivo Babekuhl. Vi facciamo vedere il making of.

(Foto Getty Images)