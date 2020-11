Diodato miglior italiano!

Diodato trionfa agli MTV European Music Award 2020. Il musicista è infatti Best Italian Act e ha battuto Elettra Lamborghini, Irama, Levante e Random.

Diodato aggiunge così quest'ultimo successo ai riconoscimenti del 2020: il primo posto al Festival di Sanremo con "Fai rumore" e i premi per "Che vita meravigliosa", il suo brano scelto da Ferzan Ozpetek per il film "La dea fortuna" e vincitore del David di Donatello e del Nastro d'Argento come Migliore canzone originale.

La gioia e l'emozione di Diodato sono state davvero grandi. Il musicista ha voluto ringraziare tutti i suoi sostenitori con un video che è anche un augurio per un ritorno a una vita serena e alla normalità: «Spero che torneremo presto a una normalità fatta di vita sociale, concerti e abbracci. Sopra e sotto il palco».

.@diodatomusic è il vincitore del Best Italian Act agli #MTVEMA 2020 pic.twitter.com/M2g3WfQy5L — MTV Italia (@mtvitalia) November 8, 2020

Diodato è stato anche premiato alla Mostra del Cinema di Venezia con il Soundtrack Stars Award speciale, dedicato a Ennio Morricone, che premia la migliore colonna sonora tra i film in concorso e l’eccellenza della musica nel cinema.