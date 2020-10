Elton John e la ex moglie si sono rappacificati, evitando una battaglia legale

Elton John è riuscito a risolvere la controversia con la sua ex moglie Renate Blauel, donna con la quale fu sposato per quattro anni prima del divorzio, a seguito del quale dichiarò di essere omosessuale. Di recente Renate ha sollevato un polverone dopo l’uscita dell’autobiografia della star della musica e del biopic, “Rocketman”, che ha ripercorso la sua vita e la sua carriera, ottenendo peraltro un grande successo al cinema.

Secondo Blauel, il suo ex marito avrebbe violato l’accordo di divorzio, il quale prevedeva la riservatezza su tutto ciò che riguarda la loro unione, terminata nel 1988. La donna non ha apprezzato i riferimenti fatti a quel periodo nel libro e nel film e per questo ha citato in giudizio l’ex marito, chiedendo un risarcimento di 3 milioni di sterline e il divieto di divulgare ulteriori informazioni in futuro.

Oggi, però, in una nota diffusa per conto della coppia dal loro legali, si legge quanto segue: “Le parti sono felici di annunciare di aver risolto questo caso, in un modo che riconosce il bisogno di privacy di Renate. Da parte sua – prosegue il comunicato - Renate riconosce che Elton ha agito in modo dignitoso e rispettoso nei suoi confronti negli ultimi 30 anni ed è sempre stato felice di aiutarla”. Elton John, insomma, è riuscito a risolvere la questione in modo amichevole, senza rischiare guai in tribunale.

(Credits: Getty Images)