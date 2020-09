Lucio Battisti: in arrivo 16 preziose canzoni

Lucio Battisti è indimenticabile. La sua musica, le sue canzoni, le emozioni che riusciva a trasmettere non passeranno mai di moda. Anzi, il loro valore cresce sempre più, nel tempo. Per apprezzare ulteriormente, se mai fosse possibile, tutto il talento di battisti e magari scoprirne nuovi aspetti esce adesso un cofanetto che contiene 16 canzoni, 16 gemme rare raccolte con il titolo di "Rarities".

Il cofanetto è disponibile sia in versione cd che LP, per chi vuole ancora provare il brivido del vinile (in esclusiva per il Record Store Day di sabato 26 settembre).

Le canzoni contenute in "Rarities" erano uscite nel corso del tempo come singoli, versioni alternative, rarità e B side. E adesso sono finalmente messe in luce. Ad accompagnarle, un commento traccia per traccia, per entrare davvero nell'universo creativo di Battisti.

"Rarities" contiene brani come la rara extended version di "Pensieri e Parole", “Le formiche” che fu scritto per Wilma Goich, “La farfalla impazzita” portato al Festival di Sanremo del 1968 dall’insolita coppia formata da Johnny Dorelli e Paul Anka e brani in lingua straniera.

Ecco la tracklist completa di “Rarities”: “Pensieri e parole” [Extended Version], “Per una lira”, “Vendo casa”, “Le formiche”, “La spada nel cuore”, “La folle corsa”, “Perchè dovrei”, “La farfalla impazzita”, “Il mio bambino”, “Les jardines de Septembre”, “Toujours plus belle”, “Ma Chanson de libertè”, “La Colina de las Cerezas”, “Una Muchacha por Amigo”, “To Feel in Love”, “Only”.

Lucio Battisti era nato il 5 marzo 1943 a Poggio Bustone, in provincia di Rieti. Scomparso troppo presto, il 9 settembre 1998, a Milano, è stato uno dei più grandi protagonisti della musica italiana d'autore.

Le sue canzoni (da "Giardini di Marzo" ad "Amarsi un po'", da "Ancora tu" a "Prendila così") sono tuttora amate e ascoltate con affetto da migliaia di fan. Battisti era un personaggio atipico nel mondo della nostra musica pop: non amava mostrarsi al pubblico, non rilasciava quasi mai interviste e si esibiva in pochissimi concerti dal vivo. Un artista schivo, che preferiva far parlare la sua musica e le sue parole.

