Per la sua metamorfosi Adele si è ispirata alla scrittrice Glennon Doyle

Lo scorso maggio ha compiuto 32 anni e ha sconvolto i fan di tutto il pianeta con un nuovo look. 40 chili in meno e un nuovo sorriso sulla faccia, Una trasformazione fisica che ha reso Adele, 40 milioni di album venduti e un Oscar per Skyfall nel 2013, davvero un’altra persona. La responsabile di questo drastico cambiamento è solo lei, ma è a una persona specifica che si sente di dover dire grazie.

Si chiama Glennon Doyle, autrice di libri di self-help dal successo clamoroso, tra cui Love Warrior, Carry on, Warrior e Untamed. Proprio quest’ultimo, uscito a marzo del 2020, sembra aver dato la scossa definitiva alla cantante britannica, conquistando il suo cuore e la sua mente. Su Instagram lo recensisce così.

“Se è il momento giusto, questo libro scuoterà il tuo cervello e farà gridare la tua anima. Mi sono sentita così pronta a essere me stessa dopo aver letto questo libro! È come se fossi entrata per la prima volta nel mio corpo. […] Fallo. Leggilo. Vivilo. Mettilo in pratica. Siamo tantissimi! ‘Una buona vita è una vita difficile!’ […] Non ho mai saputo di essere l’unica davvero responsabile per la mia gioia, per la mia felicità e per la mia libertà! Chi poteva immaginare che la nostra stessa liberazione potesse liberare anche quelli intorno a noi? Io no!”, chiude il post con il ringraziamento all’autrice.

Glennon Doyle è un’autrice di bestseller dedicati all’empowerment femminile, nei quali racconta come rinascere e riscoprirsi. Lei stessa, fin da giovane, ha vissuto momenti molto difficili, tra dipendenze e disturbi alimentari come la bulimia. Nel 2013 ha acquisito notorietà in tutto il mondo grazie al suo TEDx talk dal titolo “Lezioni da un ospedale psichiatrico”, in cui racconta la sua degenza in una struttura psichiatrica da ragazza. Amata, conosciuta e letta da moltissime figure di spicco della cultura americana, il suo secondo libro, Love Warrior, è stato selezionato per l’Oprah’s Book Club 2.0. È anche grazie a lei, quindi, che Adele ha acquisito nuova consapevolezza e serenità, la stessa che dimostra ai suoi fan rispondendo di “non avere idea” della data di pubblicazione del prossimo album, atteso ormai da cinque anni.

