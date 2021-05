Buon compleanno Cher. L'artista, il cui vero nome è Cherilyn Sarkisian LaPierre, è nata a El Centro, il 20 maggio 1946.

Non solo cantante. Cher è anche attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva. Oltre che naturalmente vera icona della musica pop, con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. Il suo più grande successo è "Believe", più di 10 milioni di copie vendute.

Cher ha anche vinto un Premio Oscar come migliore attrice protagonista per "Stregata dalla luna", un David di Donatello come migliore attrice straniera, il Prix d'interprétation féminine a Cannes, oltre a un Grammy Award, un Emmy Award, tre Golden Globe e un People's Choice Award.

