Whitney Houston: finalmente arriva l'ok al film sulla sua vita

È andata via troppo presto, aveva solo 49 anni. Whitney Houston ha lasciato dentro tutti noi un vuoto incolmabile, che risuona nelle sue canzoni. Donna forte e fragile allo stesso tempo, Whitney è stata un'icona della musica R&B, ha dettato le regole e ancora oggi è una delle maggiori rappresentanti di questo genere.

La sua vita, la sua carriera, la sua musica ma anche il lato oscuro che l'ha cadere in fondo, saranno raccontati in un biopic, "I Wanna Dance With Somebody", dal nome di uno dei suoi maggiori successi. Su di lei, sono già stati fatti un film per la tv e due documentari: oggi a celebrarla arriva anche un lungometraggio.

La Whitney Houston Estate, l'etichetta Primary Wave e il suo produttore storico Clive Davis, che l'ha scoperta quando aveva solo 19 anni, hanno dato il consenso per lo sviluppo della biografia. A firmare la pellicola sarà Stella Meghie e a sceneggiarla c'è Anthony McCarten, grande nome che ha lavorato per "Bohemian Rhapsody".

Davis ha commentato così il film: "La storia completa di Whitney Houston non è ancora stata raccontata. Sono così felice che Anthony McCarten si sia impegnato in una sceneggiatura senza esclusione di colpi, musicalmente ricca e che rivelerà finalmente il carattere di Whitney, il cui genio vocale ha profondamente influenzato il mondo mentre combatteva ferocemente i suoi demoni che sono stati anche la sua rovina".

"Una gioiosa, emozionante e drammatica celebrazione della vita e della musica della più grande cantante pop R&B di tutti i tempi, seguendo il suo percorso dall’oscurità alla fama mondiale, un racconto di una semplice ragazza del New Jersey che cerca la sua strada", queste sono state le parole dei produttori in merito alla pellicola.

Il biopic renderà omaggio a un'artista che ci manca tanto.