San Valentino: Sam Smith pubblica To Die For

Sam Smith ha dato la notizia tanto attesa dai fan: a maggio uscirà il suo nuovo album, intitolato “To Die For”. L'artista ha anche pubblicato la titletrack il 14 febbraio, proprio per San Valentino.

Sam Smith ha presentato così la canzone: «Questa canzone nasce dalla parte più profonda di me. L'ho scritta con Jimmy Napes e Stargate a Los Angeles durante un periodo in cui avevo il cuore infranto e cercavo di riscoprire me stesso. Questo brano è per tutti i cuori solitari che vivono un altro San Valentino».

Per promuovere la canzone, il 12 febbraio Sam Smith aveva pubblicato un divertente video su Twitter, ambientato in un negozio di parrucche. Eccolo! (Foto Getty Images)