Lucio Dalla: la sua "L'anno che Verrà" torna a farci emozionare con un video pieno di speranza

Indimenticabile. Intramontabile. Immenso. Gli aggettivi potrebbero continuare, perché Lucio Dalla - è di lui che stiamo parlando - fa ancora tremare il cuore di tutti. Anche dei più giovani che non hanno avuto il piacere di vivere nella sua epoca. A 40 anni dall'uscita dell'album omonimo "Lucio Dalla", è stato lanciato anche il video della canzone "L’Anno Che Verrà", una delle più belle di tutti i tempi. Una canzone che emoziona e che ci dà speranza. Con il passare di un anno e l'inizio di quello successivo abbiamo bisogno di credere di più.

Un video, come la canzone che provengono da un altro tempo e che ci fanno rivivere momenti che ormai abbiamo perduto: quando scrivevamo le lettere. Per la regia di Marco Pellegrino, la clip fa vedere gli prima della mezzanotte dell'ultimo dell'anno. Un brano questo che non morirà mai. Come non morirà nei nostri cuori mai Lucio Dalla.

(Foto Getty Images)