Victoria Beckham, quei debiti e le parole di David: adesso basta!

David Beckham ha detto basta. Non ha più intenzione di ripianare i debiti contratti dalla moglie Victoria. La cifra certo è ragguardevole: si parla di oltre 56 milioni di euro.

Una Victoria Beckham dalle mani davvero bucate? Può essere, ma certo il grosso del denaro è andato via per finanziare la maison di moda di Victoria, Victoria Beckham Ltd. Secondo gli ultimi dati, nel 2019 le perdite del brand ammontavano a 16 milioni e mezzo di sterline. Il 2020 non è stato un anno migliore. E adesso i nodi vengono al pettine. David Beckham aveva già rifornito le casse della griffe di moda della moglie nel 2018. Ma adesso ha davvero detto basta.

Peccato per Victoria, che disegnava delle collezioni di moda molto belle. Ma l'eleganza e la qualità delle sue proposte non sono state sufficienti a salvare dalla crisi l'azienda. E il marito ha chiuso i finanziamenti familiari. Quel denaro adesso David lo investirà nel progetto calcistico del Miami Fc, di cui Beckham è co-proprietario. E chissà se ci saranno liti in famiglia...

(Foto Getty Images)