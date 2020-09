Giorgio Armani: la sua grande lezione contro gli sprechi

Giorgio Armani continua a sorprenderci e meritare tutta la nostra ammirazione. Alla vigilia delle sfilate di Moda Primavera/Estate 2021, in calendario a Milano dal 22 al 28 settembre, ha infatti rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica, in cui incita il mondo del fashion (e tutti noi) ad avere uno sguardo diverso sulla nuova realtà che ci attende.

«Smettiamo di produrre troppo», ha infatti affermato Re Giorgio. I fatti degli ultimi mesi non possono infatti lasciare indifferenti o essere facilmente dimenticati. Così, anche la moda proposta da Armani sarà diversa, più aderente ai nuovi tempi: «Parlerei di un’evoluzione necessaria. Mi sono concentrato sull’essenziale: di meno e meglio. La risposta immediata, in collezione, è una ricerca di leggerezza e libertà».

Cresce dunque la curiosità per ammirare le sue creazioni, che tutti, democraticamente, potranno vedere in streaming e in tv, il 26 settembre.

«Non ho mai avuto figli, ma quel che ho costruito è la mia creatura, e i dipendenti sono la mia famiglia» ha dichiarato Armani. «Chi ha avuto successo ha il dovere di indicare la via... il rischio più grosso e imminente è rifare tutto come se nulla fosse successo, producendo in eccesso, comunicando sul nulla, dimenticando la dura lezione di questi mesi terribili. Sarebbe una disdetta, ma sulla natura umana, alla mia età, non sono poi così ottimista».

(Foto Getty Images)