Trionfo italiano ai British Fashion Award: Giorgio Armani premiato alla carriera

Ogni anno i British Fashion Awards premiano a Londra chi si è eccezionalmente distinto nel campo della moda internazionale, mostrando creatività, immaginazione e innovazione.

Quest'anno, a ricevere il prestigioso Outstanding Achievement Award, sorta di riconoscimento alla carriera, è stato Giorgio Armani.

A consegnare il premio, Cate Blanchett e Julia Roberts, commosse ed emozionate. Durante la serata si è svolta anche la sfilata della linea di Alta Moda Armani Privé. A intrattenere il pubblico con la sua musica durante la passerella era Eric Clapton in persona.

Lo stile italiano ha ricevuto altri grandi riconoscimenti: infatti, i premi Designer of the Year, Accessories Designer of the Year, British Designer of the Year – Womenswear sono andati tutti al britannico Daniel Lee, che crea però per Bottega Veneta. Premiato anche Remo Ruffini (Moncler) nella categoria Business Leader. A Rihanna è andato il titolo di migliore nella categoria Urban Luxe per la sua linea Fenty.

(Foto Getty Images)