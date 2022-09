Re Carlo: ecco la prima foto ufficiale

L’incoronazione non è ancora avvenuta, ma Re Carlo III esercita le funzioni di Sovrano del Regno Unito dall’8 settembre, giorno in cui è scomparsa la madre, la Regina Elisabetta, a 96 anni. Ora la Casa Reale britannica ha pubblicato la prima foto ufficiale del monarca, ritratto mentre è al lavoro nel suo nuovo ufficio a Buckingham Palace: in abito blu e cravatta nera in segno di lutto, seduto alla scrivania, in mogano e bronzo dorato del XVIII secolo acquistata dalla regina Mary negli anni 30 del Novecento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Buckingham Palace (@buckinghampalaceroyal)

Sopra, la famosa scatola rossa, quella dei documenti da visionare e che Re Carlo III riceve ogni giorno: documenti di Stato, tutto quello che riguarda le attività di governo e quanto deve essere approvato a firmato dalla Corona. Ci sono anche diverse figure decorative, piccole sculture, un volume con le opere complete di Shakespeare, l'autore britannico per eccellenza da cui Carlo III ha estrapolato alcune parole per il suo primo discorso televisivo da Re.

Ma l’elemento simbolico più toccante della nuova foto, scattata la settimana scorsa, è alle spalle del monarca: ritrae mamma Elisabetta e papà Filippo da giovanissimi. L' avevano regalata al padre di lei, re Giorgio VI, nel Natale del 1951. Giusto un anno prima della sua prematura morte a soli 56 anni. La foto di re Carlo III è seguita da altre tre di Elisabetta II . E in ogni immagine la Regina, che aveva solo 25 anni all’ascesa al trono, apre la scatola rossa.

(Foto Getty Images)