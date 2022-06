Meghan e Harry: arriva finalmente la prima foto della piccola Lilibet

E finalmente venne anche la foto di Lilibet Diana, la secondogenita del Principe Harry e di Meghan.

L'immagine è stata scattata in occasione della sua prima festa di compleanno, che si è tenuta nel parco del Frogmore Cottage. Si è trattato di un picnic, semplice e assai informale. E d'altronde la festeggiata era davvero piccolissima e il party non poteva che essere semplice.

A pubblicare lo scatto è stato il fotografo Misan Harriman, grande amico della coppia, che ha anche dichiarato "È stato un tale privilegio celebrare il primo compleanno di Lilibet con la mia famiglia e la sua! Gioia e truccatori per bimbi tutt'intorno".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Misan Harriman (@misanharriman)

Lilibet sembra somigliare molto a papa Harry, ha i capelli rossi e gli occhi azzurri.

La foto è stata pubblicata dopo i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, per non distogliere l'attenzione dalla Regina. Che sarà anche stata felice di conoscere finalmente la sua bisnipotina e rivedere anche il piccolo Archie.

(Foto Getty Images)