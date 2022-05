La Regina Elisabetta incontrerà finalmente la bisnipotina

Sabato 4 giugno finalmente Lilibet conoscerà Lilibet. La prima ha 96 anni e dal 1952 è Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la seconda è nata proprio un anno fa, il 4 giugno, in California. Insomma, finalmente bisnonna Elisabetta e l’ultima nipotina si conosceranno di persona.

La piccola, figlia del Principe Harry e di Meghan Markle, non ha mai lasciato l’America. Il Duca e la Duchessa, che erano già stati a Londra a metà aprile, si apprestano a tornare nel Regno Unito per i festeggiamenti del Giubileo di Platino di Sua Maestà, stavolta in compagnia sia di Archie che, appunto, di Lilibet. La piccola spegnerà la sua prima candelina a Frogmore Cottage!

Secondo il Daily Mail “è probabile che la regina salterà il Derby di Epsom, tutti e tre i suoi cavalli si sono già ritirati”, ricordando che proprio il 4 giugno andrà in scena la tradizionale corsa ippica amata dalla sovrana. “Da quanto è sul trono, solo due volte non ha partecipato: nel 1956, perché era in viaggio di stato in Svezia, e nel 1984, quando si trovava in Francia per il 40esimo anniversario del D-Day”. E ora, nel 2022, per la bisnipotina, sicuramente il regalo più bello per il suo Giubileo.

Ma dove saranno il Principe William e Kate Middleton il 4 giugno? Secondo Page Six ad almeno 100 miglia dai Duchi di Sussex! Il Duca e la Duchessa di Cambridge, infatti, saranno al Castello di Cardiff per il Jubilee Celebration Concert.

Se l’agenda fitta fitta di impegni, secondo i royal addicted, è una scusa per non vedersi, in realtà, secondo il Mirror, William e Harry si sentono settimanalmente su Facetime o Whatsapp e stanno cercando di recuperare il loro rapporto, che negli ultimi anni si è indiscutibilmente deteriorato.

Insomma, speriamo che i festeggiamenti per i 70 anni di trono di Lilibet Senior e il primo compleanno di Lilibet Junior siano una buona occasione per riappacificarsi.

(Foto Getty Images)