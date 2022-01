Kate Middleton ha finalmente il suo castello. Che ha però una fama sinistra...

Kate Middleton sta per coronare il suo sogno: salutare la residenza cittadina dei Cambridge, a Kensington Palace (20 stanze su 4 piani) e tornare a vivere in campagna. Come quando era una ragazzina di Bucklebury, nel Berkshire. La attende Fort Belvedere: magione immersa nel Great Park di Windsor.

La proprietaria è la Regina, ma lei non ci ha vissuto mai. Costruito tra il 1750 e il 1755 per il Principe William Augustus, il ‘castello dimenticato’ è l’unica proprietà della sovrana dove Elisabetta II non ha abitato.

La Regina Vittoria, invece, lo usava per fuggire da Buckingham Palace: si dice che lo considerasse la sua tea house. Motivo della dimenticanza di Elisabetta II? Dentro Fort Belvedere, Edoardo VIII registrò il famoso discorso di abdicazione. Quello in cui, nel 1936, annunciava di rinunciare al trono per amore. La donna per cui rimandava al mittente la corona era Wallis Simpson. Con lei a Fort Belvedere lo zio di Elisabetta convisse fino al matrimonio in Francia.

Dopo l’abdicazione dello zio, la vita di Elisabetta (che aveva 10 anni) cambiò per sempre. Da figlia del Duca di York (titolo del padre, fratello minore di Edoardo) divenne futura sovrana d’Inghilterra. Da quel momento non volle più incontrare lo zio e con Wallis la fotografarono solo in occasione del funerale di Edoardo. Insomma, la Regina Elisabetta, freudianamente, quel castello lo associa alla donna che sconvolse la Royal Family. Da qui il desiderio di dimenticarlo. Ma Kate Middleton la pensa diversamente. E così anche William, che attenderebbe il regalo di nonna Elisabetta.

(Foto Getty Images)