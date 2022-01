I Granatieri di Sua Maestà richiedono Kate Middleton

Nel regno Unito i Granatieri vogliono Kate Middleton come loro colonnello. Al posto del Principe Andrea. In effetti, il “posto” è vacante da quando il reale, alle prese con il processo civile per molestie sessuali, ha restituito tutti i suoi titoli militari.

E la stessa Regina Elisabetta, comandante in capo delle forze armate, dopo aver tolto i gradi al figlio prediletto, potrebbe concedere il titolo di colonnello dei Granatieri alla nuora, esaudendo peraltro la richiesta dei diretti interessati, le guardie reali che da sempre affiancano la regina nelle occasioni ufficiali.

L’avrebbe rivelato una fonte militare al prestigiosissimo The Times, scrive il Daily Mail. “Da un sondaggio in tutti i ranghi del battaglione, è risultato che tutti vorrebbero Kate. La ammirano per come si è adattata alla vita reale. E per il fatto che non sbaglia mai”.

La nuova nomina doveva essere resa pubblica lunedì, ma l’annuncio è stato rimandato. Sua Maestà ha lasciato Windsor per Sandringham, per celebrare il ricordo dell’anniversario della morte del padre e la sua salita al trono: l‘inizio del Giubileo di platino che festeggia quest’anno.

(Foto Getty Images)