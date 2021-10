In attesa di mamma Charlene, i gemellini vanno a Glasgow con papà Alberto

Si avvicina un appuntamento importante per il nostro Pianeta, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, in Scozia, e il Principe di Monaco ha deciso che ci andrà con i figli Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier, quasi settenni.

“È bene che comincino ad abituarsi alla vita pubblica”, ha detto il reale monegasco, da sempre in prima linea nella difesa dell'ambiente. Del resto il futuro della Terra riguarda soprattutto i bambini.

Cop26, in programma a Glasgow, dal 31 ottobre al 12 novembre, non sarà la prima visita ufficiale per i gemelli, che avevano “debuttato” in Irlanda a settembre, sempre al seguito del padre in visita di Stato.

“Avranno anche loro una loro Agenda”, ha scherzato il Principe Alberto, intervistato in esclusiva da People. “È importante, anche se sono piccoli, che comincino a viaggiare”, ha poi aggiunto “e il viaggio, che accanto al coté ufficiale offre anche del tempo privato da trascorrere divertendosi, è il modo ideale per iniziare”.

Ad ogni modo, Gabriella e Jacques seguiranno papà, perché nei prossimi giorni le scuole saranno chiuse e il principe non se la sente di lasciarli da soli “finché la loro mamma non sarà tornata a casa”. La Principessa Charléne è ancora in Sudafrica per gravi problemi di salute che la tengono lontana da Monaco e dalla famiglia ormai da mesi.

(Foto Getty Images)