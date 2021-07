Com'è cresciuto Baby George! Ecco la foto per il suo compleanno

Alla fine, la foto di George è arrivata anche quest’anno. L’occasione, come sempre, il genetliaco del piccolo principe: 8 anni! Ma non era così scontato questa volta… mamma Kate e papà William, secondo voci di corridoio reale, avevano riflettuto sull’opportunità o meno di pubblicare un ritratto del figlio, recentemente preso di mira sui social per l’espressione sconsolata immortalata dopo la sconfitta dell’Inghilterra nella finale di Euro2020.

Insomma, tradizione rispettata: sui social la duchessa ha condiviso la nuova foto ufficiale del futuro re. Il bimbo, sempre più ometto, sorride mentre si trova ad Anmer Hall, la tenuta nel Norfolk dove i Cambridge trascorrono la maggior parte delle loro giornate lontane da Londra.

A chi somiglia sempre di più? Decidetelo voi… Intanto, buon compleanno, caro George!