Carlo e Camilla: torna alla ribalta il figlio segreto!

Il principe Carlo e Camilla Parker Bowles avrebbero avuto un figlio segreto, quando erano appena adolescenti. A sostenere questa teoria è il sedicente figlio della coppia, tale Simon Dorante-Day, un signore australiano che adesso ha 55 anni e che da molto tempo ormai dichiara al mondo di essere il figlio illegittimo della nobile coppia.

Secondo il suo racconto, sarebbe nato nel 1965 proprio da Carlo e Camila. A nove anni era stato poi adottato, ma i nonni adottivi, che avevano servito la Famiglia Reale, gli avrebbero rivelato il segreto delle sue origini.

Va detto che da Buckingham Palace non è mai arrivata neanche una smentita al riguardo. Semplicemente, per la Famiglia Reale la faccenda non esiste affatto. Adesso però Simon (che si fa chiamare Prince Simon Charles, tanto per intenderci) ha mostrato sulla sua pagina Facebook la prova inoppugnabile: una foto in cui suo figlio è identico alla regina Elisabetta (sempre secondo il sedicente Reale).

Facile immaginare che anche in questo caso la Famiglia Reale non pubblicherà alcun commento in proposito

